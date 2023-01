Pallavolo: bella vittoria della Grafiche Amadeo in Serie C, domani contro il Vado per il secondo posto

Vittoria della Grafiche Amadeo contro il Volley San Antonio Genova per 3-0, che conferma il secondo posto in Serie C dietro Lavagna e il Sabazia Vado Ligure.

Domani sera a Villa Citera alle 20 match proprio contro il Sabazia in un match che si presenta avvincente. I dirigenti del sodalizio matuziano spronano i ragazzi: “Sappiamo il nostro valore ed i nostri obiettivi. Non dobbiamo vincere ma possiamo fare un ottimo risultato sia tecnico che di gioco”.

Gli avversari puntano alla Serie B ed hanno costruito una squadra per la promozione.