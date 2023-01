Calciomercato: Serie D, torna dal Renate in C alla Sanremese il centrocampista Diego Larotonda

La Sanremese ha ingaggiato fino al termine della stagione in corso il centrocampista classe 2002 Diego Larotonda, che lascia il Renate in serie C e torna in biancoazzurro dopo la felice esperienza dello scorso campionato.

Nato a Susa il 23 marzo 2002, Larotonda è un centrocampista polivalente di grande valore. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino e arrivato, attraverso l’Under 17 e l’Under 18, fino in Primavera. Giunto a Sanremo nell’estate del 2021, con il club matuziano ha collezionato 33 presenze e messo a segno 5 reti.

Passato al Renate in C a luglio, con i nerazzurri ha totalizzato 10 presenze e 1 gol tra i professionisti tra campionato e Coppa Italia. Larotonda ha accettato di ritornare in D nella Sanremese per dare il suo contributo in questa seconda parte di stagione in cui i biancoazzurri vogliono provare ancora una volta ad essere protagonisti.

Il centrocampista si è già unito al gruppo, ha partecipato alla seduta di rifinitura di stamattina e sarà disponibile per la gara di domani con la Castanese. Ha scelto il numero 28.