Calcio giovanile: domani pomeriggio i Pulcini del Badalucco incontrano i coetanei del Riva Ligure

Sotto la guida del preparatore tecnico Samuele Perotti, questa mattina i pulcini del Badalucco 2009 hanno fatto l’ultimo allenamento in vista della partita di domani.

Alle 15:30, al campo sportivo comunale del piccolo centro della Valle Argentina, affronteranno i coetanei del Riva Ligure. L’incontro è valido per il campionato CSI, giunto al suo quarto appuntamento.

Scenderanno in campo bambini tra i 5 e gli 8 anni, che fanno parte del primo vivaio delle due squadre. I piccoli disputeranno una partita che si articolerà in tre tempi da venti minuti ciascuno. Una curiosità è che non ci sarà in campo nessun arbitro. I bambini, in questa categoria, devono dimostrare di saper applicare da soli le regole del calcio, con competenza ed onestà. E il senso di giustizia che hanno gli umani a questa età, non provoca mai il ricorso a terzi. In campo inoltre ci sarà un’ampia rotazione di giocatori. Tutti i ruoli, con l’esclusione dei portieri saranno interscambiabili.

Nell’insieme questo tipo di appuntamenti calcistici è caratterizzato da un livello di agonismo basso, in favore di un’ampia partecipazione. Per questo motivo il punteggio finale sarà comunicato a livello ufficiale solo al CSI. Comunque a conclusione del campionato CSI si saprà la compagine vincitrice al termine dei playoff.

Per l’occasione domani pomeriggio i giallo blu di Badalucco saranno accompagnati in campo da Roberto Oliva, sostituto temporaneo dei due mister della squadra, Giampiero Boeri e Maurizio Donzella, momentaneamente assenti. Si prevede una bella giornata di sport e famiglia. Ai bordi del campo a fare il tifo ci saranno giovani mamme e papà.