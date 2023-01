Calcio a 5 serie C: l'Airole supera il Taggia in uno spettacolare big match. Per le Women biancoverdi primo punto in trasferta a Vado

Non ha tradito le attese il big match della nona giornata del campionato di serie C maschile di calcio a 5 della Liguria fra Taggia e Airole, le due squadre che erano appaiate in testa alla classifica del girone A.

In una fredda serata al Comunale di Castellaro infatti le viverne sono tornate ad espugnare il campo del Taggia, per 7-6, dopo quasi cinque anni dalla mitica serata del 7-5 nella quale il bomber Alessandro Bosio aveva messo a segno tutte le marcature ospiti. Anche in questo caso l’Airole ha dovuto siglare sette reti per avere ragione di un Taggia mai domo che dopo aver condotto per gran parte della gara ha subito il ritmo delle viverne nel secondo tempo andando sotto di due reti ma rischiando nel finale di riagguantare il pareggio.

Già in svantaggio dopo dieci secondi di gioco l’Airole siglava l’immediato 1-1 con Fabio Casellato per quello che risulterà poi essere il primo gol di una serata da assoluto protagonista. Dopo alcune occasioni mancate d’un soffio, fra cui un miracolo di Christian Moraglia su Marco Foti, i biancoverdi capitolavano però ancora due volte anche a causa del quinto fallo raggiunto già dopo dieci minuti che portava il Taggia a tentare due tiri liberi di cui uno realizzato ed uno ben parato dal portiere ospite Gabriele Prato. Il primo tempo si chiudeva così sul 3-1 per i locali ma ad inizio ripresa in soli due minuti l’Airole tornava in parità ancora con Casellato e con Davide Trama. Quando l’inerzia sembrava nuovamente a favore delle viverne erano però i giallorossi a siglare un nuovo break con due reti di cui una spettacolare all’incrocio dei pali su punizione.

Il 5-3 non faceva però perdere d’animo l’Airole che, trascinata dalle micidiali ripartenze di Filippo Caramello Canzone, Vincenzo Gullace e Fabio Casellato andava per tre volte a segno ancora con quest’ultimo mettendo quindi per la prima volta nel match la freccia del sorpasso. Un vantaggio ospite che diventava ancora più corposo con la settima rete di Gullace alla quale seguiva un finale palpitante con la marcatura del 6-7 giallorosso e numerose decisioni arbitrali contestate dalle due squadre che portavano il Taggia a sfiorare per due volte il pareggio nei minuti di recupero.

Il risultato però non cambiava ed al fischio finale l’Airole si ritrovava così sola al comando del girone A con tre punti di vantaggio sull'Imperia e proprio sul Taggia che presenta però una gara in meno.

Un periodo molto positivo quindi per il club biancoverde che vede al momento in testa alla classifica del mini girone A della serie C anche il proprio team femminile che giovedì sera a Savona ha colto il primo punto in trasferta della sua storia pareggiando per 2-2 nel finale contro il Vado Ligure. Dopo essere state sotto per 2-0 le vivernette hanno infatti riequilibrato il match con una doppietta di Cecilia Musizzano che ha consentito così all’Airole Women di mantenere il primato su Priamar e Vado al termine del girone d’andata.