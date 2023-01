Imperia alle elezioni, tavolo del centrosinistra attaccato a un filo. Scatto in avanti di Bracco: via alla campagna elettorale

Elezioni a Imperia, solo filo sottilissimo tiene in piedi il cosiddetto tavolo del centrosinistra: una parte del Pd e i socialisti respingono con forza l’ipotesi primarie per la candidatura a sindaco che vedrebbero contrapposte Laura Amoretti, la consigliere regionale di parità proposta dal Psi e il commissario della Postale Ivan Bracco espressione di Imperia Rinasce.

La riunione di venerdì sera si è conclusa con l’ennesima fumata nera. “In assenza di un terzo nome ‘forte’ -si sente dire negli ambienti di sinistra (manche del Pd ndr) perché non dare la parola ai cittadini?”.

Negli ultimi giorni sono tornati circolati i nomi del consigliere provinciale Pd Domenico Abbo e, da ultimo, anche quelli di Livia Carli, la nota attrice appartenente alla famiglia degli oleari che era stata candidata alle scorse Regionali per la Lista Sansa ma sembrano entrambe opzioni fuori tempo massimo. A proposito della Carli prima delle festività natalizie, forse non a caso, il sindaco uscente Claudio Scajola aveva commissionato un sondaggio che lo vedeva in alternativa proprio a un membro della famiglia Carli.

Intanto, c’è chi di tempo non ne vuole perdere:nel pomeriggio di ieri ‘Imperia Rinasce’ ha allestito un vero e proprio set fotografico alla Marina di Porto Maurizio: sono state scattate le foto che già nei prossimi giorni faranno da corredo della campagna elettorale di Ivan Bracco.

Sul fronte del centrodestra Fratelli d’Italia e Lega (Forza Italia non dovrebbe presentare alcuna lista) si stanno apprestando a ufficializzare la candidatura del colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano, dopo l’ultima chiusura dell’ex ministro ai simboli di partito. Cambiamo del governatore della Liguria Giovanni Toti e ddi Marco Scajola, invece, farà parte della coalizione del sindaco uscente, circostanza che apre non pochi interrogativi su altre piazze nelle quali si vota e anche sulla tenuta della maggioranza in Regione.

In città, intanto, si vocifera di un deciso avvicinamento di Claudio Scajola e del suo entourage al Terzo Polo. Il silenzio della plenipotenziaria di Matteo Renzi in Liguria Raffaella Paita, pur interrogata sul punto, non fa che avvalorare questa ipotesi che potrebbe concretizzarsi anche dopo la campagna elettorale.