Il sindaco Biasi e la giunta incontrano la cittadinanza: "Spiegheremo i progetti per Vallecrosia" (Foto e video)

Lunedì prossimo il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e la sua Giunta incontreranno la cittadinanza per illustrare i bandi e i progetti realizzati durante i cinque anni di mandato e quelli che prenderanno il via nel 2023 per migliorare la città. L’appuntamento sarà alle 20:30 presso la sala polivalente.

“Lunedì 30 gennaio alle 20.30 presso la sala polivalente, dove svolgiamo i nostri consigli comunali, riprendiamo le buone abitudini. Nel nostro mandato amministrativo spesso abbiamo coinvolto la popolazione nelle nostre assemblee pubbliche. Essendo arrivati nel 2023, e quindi sono già 5 anni di lavoro svolto di programmazione dei cantieri che sono in corso e che inizieranno nei prossimi mesi, mi sono reso conto, parlando con la popolazione, che qualche cittadino ha piacere di partecipare e di porre domande o quanto meno si è incuriosito su quello che è lo sviluppo cittadino. Ci sembrava perciò corretto riprendere queste sane e buone abitudini” - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

“Sono in corso progetti importanti per la storia di Vallecrosia. Sono già 50 i bandi che la nostra città ha vinto” - sottolinea il primo cittadino - "Quando si parla di bandi la gente vuole capire qual è il contenuto e perciò invito la popolazione a partecipare. Le nostre riunioni durano un’ora e mezza circa. Lunedì sera nella prima parte dell'incontro spiegheremo le nostre progettualità mentre nella seconda parte vi sarà la possibilità da parte dei cittadini di fare domande o di esprimere curiosità”.