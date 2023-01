Sanremo 2023: la politica italiana si schiera contro Zelensky al Festival, ma la Rai lo conferma

Politica italiana divisa sulla presenza del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al Festival di Sanremo 2023. I leader dei partiti hanno sollevato molti dubbi, mentre da parte di Rai 1 sembra che non si voglia tornare indietro sulla decisione.

Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno sollevato dubbi, dimostrandosi contrari al videomessaggio che dovrebbe andare in onda prima dello spareggio finale tra i primi cinque classificati per la vittoria, nella serata di sabato. Salvini ha detto di augurarsi che la guerra finisca il prima possibile ma che il palcoscenico dell’Ariston rimanga riservato alla musica. Salvini ha confermato di non voler giudicare ma di voler guardare il Festival solo per le canzoni.

Anche Conte sostiene che “Non sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come quello di Sanremo". Dal ‘Terzo polo’ Calenda conferma il sostegno all’Ucraina ma che la presenza di Zelensky non gioverebbe a Zelensky, pur considerandolo un presidente bravo e che sta difendendo il suo Paese. Anche secondo Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura Zelensky non dovrebbe partecipare al Festival per non essere utilizzato come una velina.