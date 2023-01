Festival di Sanremo: ieri alle prove Fedez e Anna Oxa mentre Amadeus registra spot col papillon (Foto)

Amadeus, Fedez e Anna Oxa. Sono stati loro i protagonisti nella giornata di ieri attorno al Teatro Ariston, a pochi giorni dal Festival della Canzone. Attorniati dai fan non hanno disdegnato selfie e autografi.

Ormai il tragitto tra l’hotel Globo e il teatro simbolo della kermesse canora matuziana è diventato terreno fertile per gli appassionati di musica e spettacolo che, all’interno della ‘Galleria degli artisti’ possono avvicinare i loro beniamini. E ieri è stato lo stesso per Fedez che, appena sceso dalla macchina che lo ha portato all’interno del parcheggio dell’hotel, è stato osannato dai giovani e poi atteso dalla porticina che affaccia sull’ingresso laterale dell’Ariston.

Discorso diverso per Anna Oxa. Lei, dopo tanti successi all’Ariston e un’ultima apparizione da comprimaria, ha scelto l’ingresso posteriore, quello che insiste su via Roma. Decisamente più schiva, è stata ‘colpita’ dall’obiettivo dei fotografi da lontano.

Amadeus, invece, già in ghingheri con uno sfavillante papillon, era con un cappotto azzurro, pronto per registrare l’ennesimo spot della kermesse canora. Ma, grazie alla sua classica disponibilità non ha mancato di mettersi in posa di fronte a quello che può considerare anche un po’ ‘suo’ Ariston.