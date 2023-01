Intervento della Polizia Municipale e degli operai di Rivieracqua per una perdita alla condotta fognaria di via Roma, all’incrocio con via Carli.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e sono stati interpellati i Vigili, che hanno chiesto l’intervento dei tecnici per riparare la falla. Nella zona, ovviamente, si sono diffusi forti e nauseanti miasmi.