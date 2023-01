Bordighera: atto vandalico a Baia Bagnabraghe, dura condanna del Consigliere Giuseppe Trucchi

“L'atto vandalico commesso ieri alla Baia Bagnabraghe di Bordighera contro la targa che ricorda la fuga delle famiglie ebree che cercavano salvezza dalle persecuzioni nazifasciste è di una gravità assoluta”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “Prima di tutto perchè proprio nel giorno della memoria, mentre anche quest'anno apprendevamo dalla voce di testimoni importanti come la Senatrice Segre e la scrittrice Edith Bruck le enormi sofferenze patite dal popolo ebraico, rinfocola un odio razziale che evidentemente permane in qualche modo vivo.

“In secondo luogo – termina - questo atto dimostra tutta la necessità di iniziative che mantengano vivo il ricordo nelle giovani generazioni. Proporrò in Consiglio Comunale una condanna unanime e l'avvio di iniziative culturali nelle scuole per difendere e aumentare la tolleranza e la convivenza civile”.