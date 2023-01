Sanremo: Fratelli d’Italia chiede i parcheggi ‘rosa’ per le donne in attesa e con bambini sotto i due anni

Il dipartimento viabilità, lavori pubblici ed urbanistica di Fratelli d’Italia a Sanremo, presieduto da Alessandro Albiosi, in accordo con il coordinatore cittadino Antonino Consiglio, ha elaborato la necessità di individuare parcheggi ‘rosa’ sul territorio cittadino così come già presenti in molti centri italiani.

Il Consigliere comunale Luca Lombardi ha depositato in merito, nei giorni scorsi, un ordine del giorno affinchè siano individuati spazi di sosta destinati alle donne in stato di gravidanza e fruibili da genitori con bambini non superiori ai due anni, come previsto dalla Legge del 2021 che ha regolamentato le modalità per allestire gli stalli rosa e la legge del 2020 che ha previsto contributi ai Comuni che allestiscono gli spazi di sosta per consentire ed agevolare la mobilità, usufruibili previo il rilascio del cosiddetto permesso ‘rosa’.