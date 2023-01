Sanremo: tanti giocatori del Nord Italia si sono contesi il titolo 'Conte di Ramello' al Golf degli Ulivi

Grande successo per il quarto Trofeo di golf ‘Conte di Ramello’, organizzato il 15 gennaio scorso dall'Officer Distrettuale Lions, Giorgio Cravaschino per conto del Lions Club Sanremo Host.

Anche quest'anno lo sponsor ‘Conte di Ramello Studio designer di gioielli’ di Sanremo ha permesso di organizzare la gara, molto ambita dai giocatori visto che i premi per i vincitori sono gioielli creati da Alessandro Paronuzzi, peraltro sponsor annuale alla buca 2 con premio di un collier nel caso di only one, durante la gara.

Hanno partecipato oltre ottanta giocatori provenienti anche dal nord Italia che si sono sfidati sui prestigiosi green del Circolo Golf degli Ulivi, preparato per l'occasione nei minimi particolari. Il ricavato, oltre 800 euro verrà donato alla Fondazione LCIF che sostiene programmi nazionali ed internazionali per offrire aiuto a persone in gravi difficoltà.

Alla premiazione erano presenti Enzo Benza secondo Vice Governatore del Distretto 108ia3, il Presidente del Club Domenico Frattarola, l'Officer della Segreteria del Governatore Sara Muia, e la socia Loredana Maletta che tanto si è data da fare per la sponsorizzazione tramite lo Studio del figlio Alessandro. A dar lustro a tutti i premiati e alla Direzione del Circolo che sempre ci ospita la Vice Sindaco Costanza Pireri e l'Assessore alla Cultura Silvana Ormea che si sono complimentate per il nostro service.