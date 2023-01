Sanremo: domenica prossima giornata di approfondimento sulla coltivazione biologica biodinamica

Scoprire i benefici della coltivazione biologica biodinamica, grazie a una giornata di approfondimento in programma a Sanremo domenica prossima.

Il corso è organizzato dall'Azienda agricola Fattoria Attiva di Bigio Mauro (Via Giovanni Pascoli, 207). Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere i principi della coltivazione biologica biodinamica e i risvolti nutrizionali derivanti dagli ortaggi raccolti. Sarà condotto da esperti del settore, tra cui il Presidente dell'Associazione AgriBiodinamica, Ivo Bertaina, la Nutrizionista Dott.ssa Bettina Henn e la Ricercatrice Microrganismi Effettivi in Agricoltura, Dott.ssa Regula Pedretti. Il programma prevede accoglienza alle 9, aula fino alle 12.30, pranzo in struttura e laboratorio in campagna alle 14, poi ancora aula fino alle 17.

Il corso è rivolto a privati che curano il proprio orto e a chi vuole mangiare sano e bio, consumatori che vogliono saperne sempre di più, agricoltori professionisti del settore Bio e ristoratori che vogliano lavorare con materie prime Bio. Per ulteriori informazioni: +39 351 785 9858.