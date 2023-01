Giorno della Memoria: domenica Taggia ricorda con "Shoah/Aktion T4", Cerri "Evento nuovo per trasmettere valore"

Per non dimenticare le vittime della Shoah sarà proiettato il cortometraggio “Seife” di Riccardo Di Gerlando. Seguirà la lettura di alcune "lettere dal passato" a cura di Anna Blangetti e Francesco Franz Verrando. Infine, si potrà assistere all'esposizione di alcuni disegni realizzati dalle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Taggia, Arma e Levà.

"È un evento nuovo per Taggia - spiega Angelo Cirimele, presidente dell'associazione organizzatrice - fino a questo momento in occasione della Giornata della Memoria c'erano sempre state iniziative analoghe ma confinate all'ambito scolastico. Volevamo celebrare la ricorrenza con una manifestazione importante e con contenuti di qualità. Abbiamo puntato molto sull'importanza di coinvolgere la comunità e le scuole, oltre a voler dare il giusto riconoscimento a Riccardo Di Gerlando che con questo ed altri cortometraggi sul tema ha ottenuto importanti riscontri a livello nazionale".

Per raggiungere Santa Teresa, basterà partire da piazza Cavour e da lì le persone potranno seguire un percorso tracciato da garofani rossi, simbolo della giornata che ricorda le vittime dell'Olocausto. "La cultura della memoria è oggi più che mai attuale e deve essere un valore fondante per tutta la comunità. - commenta la consigliere comunale con delega alla cultura, Chiara Cerri - Il cortometraggio di Riccardo Di Gerlando porta lustro al nostro Comune. Lui è un regista locale, originario di Sanremo ma da tempo residente a Taggia. Grazie alla sua sensibilità e attraverso i suoi cortometraggi ha saputo farsi conoscere a livello nazionale. Va detto che "Seife" è stato girato in parte nelle ex Caserme Revelli e tra le comparse troviamo anche due volontari della nostra protezione civile. Taggia ricorda e lo fa con un evento nuovo che speriamo possa crescere negli anni".