Taggia: dopo i lavori strada Bastioni Cappelle Corneo riaperta a senso unico alternato

Ordinanza della Polizia Municipale di Taggia, per il ripristino parziale della viabilità di strada Bastioni Cappelle dove, nell’ottobre scorso, vennero scoperti alcuni muri inclinati ed in bilico verso la strada comunale confinante.

La possibilità di crollo, con una situazione di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, aveva portato alla chiusura totale del tratto. Ora, dopo i lavori di intervento e di messa in sicurezza del tratto di strada con una serie di manufatti in cemento, è stato instaurato un senso unico alternato di marcia.