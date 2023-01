Isabella De Luca e Sofia Feltrinelli Zirio: due 'Signore del Mare' ospiti di Zonta Club Sanremo (Foto)

In occasione dell’Amelia Earhart Day lo Zonta Club Sanremo presieduto da Fernanda Littardi, ha incontrato mercoledì scorso due donne molto speciali: la Comandante Isabella De Luca, Tenente di Vascello a capo della Capitaneria di Porto di Sanremo e alla sua collaboratrice Sofia Feltrinelli Zirio, della Capitaneria di Ventimiglia.

La Comandante De Luca, dopo avere offerto il Calendario della Capitaneria Locale, ha raccontato il suo percorso particolare, iniziato dopo la Laurea in Legge, da ‘adulta’. Un ricco e difficile cammino che l'ha condotta fino alla vittoria di un Concorso, al conseguimento del quale ha potuto scegliere la sede di lavoro. Si è messa a disposizione per esaudire le curiosità circa il suo avanzare costante e determinato in un ambiente quasi prettamente maschile, non senza evidenziare le durissime e curiose (in verità assai anacronistiche) esercitazioni mattutine in tipico stile militare. Per di più, dei reparti specializzati d'elezione dell'esercito, tipo il Battaglione San Marco con i suoi cosiddetti ‘lagunari’, per cui l'addestramento cominciava sempre con nuotate mattutine in acqua gelida.

Sofia Feltrinelli, giovanissima sottoposta della Comandante, ha raccontato invece come la sua scelta di vita sia nata già in tenera età, a quattordici anni, in cui già aveva pensato di dedicarsi al mare. Con tenacia esemplare, dopo la scuola superiore Sofia ha scalato tutti i gradini necessari a farsi strada, dall'esame per la patente nautica, a quello di bagnina, fino all'Accademia di Livorno, per poi superare un concorso a Taranto, dove è rimasta a lavorare un paio d'anni.

Com'è ovvio, molte domande hanno riguardato le strategie per conciliare un lavoro così duro con una vita familiare. Particolari curiosità hanno suscitato le suddette immersioni mattutine nella piscina fredda. E ancora, molti quesiti hanno riguardato come sia possibile perseguire il sogno di una vita familiare, sostenerlo e procedere con la responsabilità del controllo della costa. Il nostro territorio ligure, stretto e subito montagnoso, presenta come è noto peculiarità notevoli: la vicinanza col confine francese, le manifestazioni che procurano alle capitanerie parecchi grattacapi, con le stravaganze marinare degli ultimi anni.

Il clima della riunione si è fatto sempre più concentrato e attento, mano a mano che si approfondiva il discorso sull'impossibilità di lasciare il breve tratto di costa, anche solo per allontanamenti giornalieri, dovendo essere sempre reperibile il personale della Guardia Costiera, con i suoi ventinove addetti capitanati dalla nostra ospite.

Le socie hanno seguito con altrettanta ammirazione il racconto delle esperienze narrate dalla giovane Sofia, ammirevole per l'umiltà e l'evidente determinazione ambiziosa, unite alla felicità per essere riuscita a raggiungere gli attuali obbiettivi, ancora passibili di notevoli miglioramenti. A fine serata le ospiti sono state omaggiate di un libretto per conoscere un po' meglio il mondo zontiano e di una rosa gialla, il fiore simbolo.