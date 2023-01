Atto di vandalismo alla Baia Bagnabraghe di Bordighera: Verda "Più rispetto e fatevi un'esame di coscienza"

Il vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, ci ha scritto in relazione all’atto di vandalismo compiuto contro la targa di Baia Bagnabraghe a Bordighera:

“Solitamente non intervengo mai su fatti di cronaca che avvengono in altri Comuni ma oggi il vile atto compiuto, oltre che a portare la mia solidarietà di Amministratore al Comune di Bordighera, mi porta a rivolgermi a quegli emeriti imbecilli invitandoli come imperiese a rispettare questa Provincia ‘Medaglia d'oro’ e farsi un bell'esame di coscienza”.