Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 27 gennaio a domenica 3 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 27 GENNAIO



SANREMO



9.30. Nel 78esimo anniversario del ‘Giorno della memoria’: deposizione di una corona di alloro da parte dell’Amministrazione Comunale, delle Autorità cittadine e dei familiari al Monumento ai caduti di Cefalonia e al ricordo dei deportati Internati Italiani Militari

10.30. Nel 78esimo anniversario del ‘Giorno della memoria’: incontro con il Prof.re Costantino Di Sante e presentazione del libro ‘Criminali del Campo di Concentramento di Bolzano, deposizioni, disegni, foto e documenti inediti’ + proiezione documentario ‘Gli ultimi mesi Il Lager di Bolzano’. Modera il giornalista e scrittore Daniele La Corte. Aula delle Magnolie del Liceo Cassini, partecipazione libera



16.00. Per l’Unitre, nella ‘Giornata della Memoria’ il Prof. Gustavo Ottolenghi interviene sul tema ‘Dalla Shoa alle pietre d’inciampo’. Sala consiliare Museo Civico (più info)



16.30. Per il ‘Giorno della Memoria’, incontro pubblico dal titolo ‘Ebrei nella Riviera ligure tra inclusione e persecuzione’ a cura di Paolo Veziano, storico e scrittore. Sala punto d’incontro Coop, corso Matuzia

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.00. Incontro in memoria di Felice Cascione nel 79esimo anniversario della sua morte presso la sua casa natale in Via Santa Caterina 11

16.00. Nel 78esimo anniversario del ‘Giorno della Memoria’, inaugurazione mostra realizzata dall'Aned Nazionale ‘Sterminio in Europa’. Galleria Rondò in piazza Dante, sino a 31 Gennaio

17.00. Nel 78esimo anniversario del ‘Giorno della Memoria’, presentazione libro del Prof. Costantino Di Sante ‘Criminali del Campo di Concentramento di Bolzano, deposizioni , disegni, foto e documenti inediti’ + proiezione documentario ‘Gli ultimi mesi, Il Lager di Bolzano’. Modera il giornalista e scrittore Daniele La Corte, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di Imperia. Biblioteca civica ‘Lagorio’, partecipazione libera

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VALLECROSIA



9.30. Per la Giornata della Memoria, commemorazione con la partecipazione delle scolaresche, delle Autorità Civili, Militari e Religiose presso cippo ex Campo di Concentramento di Via San Rocco



BORDIGHERA



8.30. Per il ‘Giorno della Memoria’, deposizione di un mazzo di fiori presso la targa di Baia Bagnabraghe in via Madonna della Ruota, per onorare la memoria dei Cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali

15.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, inaugurazione dell’Albero della Memoria e della targa in ricordo dei Cittadini di Bordighera deportati ed uccisi nei campi di concentramento nazisti alla presenza di una rappresentanza degli alunni. Scuola primaria Gianni Rodari

16.15. Per il ‘Giorno della Memoria’, l’Onorevole Emanuele Fiano presenta il libro ‘Il Profumo di mio Padre – L’eredità di un figlio della Shoah’. Intervengono il Sindaco Vittorio Ingenito, il Presidente della sezione ANED di Savona ed Imperia Simone Falco, il Presidente della sezione A.N.P.I di Bordighera Giorgio Loreti. Moderato il giornalista Diego David. Ex Chiesa Anglicana

17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



20.30. ‘Canta e balla che ti passa’: con la direzione artistica di Dany Animation staff, i partecipanti sono i veri protagonisti della serata, divertendosi a ritmo di musica. San Marco, Lungomare Argentina 36

DIANO MARINA

16.30-19.00. Per la rassegna Culturale ‘I Venerdì della conoscenza', conferenza dal titolo ‘Attori o vittime della trasformazione digitale?’ tenuta da Paolo Ferragina, Enrico Pedemonte, Ezio Andreta, Lucia Scajola. Sala Consigliare del Comune, partecipazione libera



ENTROTERRA



MOLINI DI TRIORA



19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Statebravi!’ di e con Elio Berti e Fabrizio Santoro del Berteatro (Savona). In collaborazione con 'Aocchiaperti' (Imperia). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

TRIORA

10.30. Per il 'Giorno delle Memoria', l'Associazione Italia – Israele di Ventimiglia consegna alla Scuola primaria di Triora dell'attestato con il quale si dichiara che 100 alberi sono stati piantati in Israele, in memoria degli abitanti di Creppo e di Bregalla che negli anni 1943 - 1945 salvarono la vita a persone di religione ebraica dalla persecuzione nazifascista. Frazione Creppo

FRANCIA

MONACO

16.00. In occasione dei festeggiamenti per la festa di Santa Devota, la Direzione degli Affari Culturali organizza un concerto d'organo eseguito da Silvano Rodi, organista di ruolo dell'organo della chiesa di Sainte Dévote, in collaborazione con la Diocesi di Monaco. Chiesa di Santa Devota

20.00. 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° ‘New Generation’, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille, fino al 29 gennaio (programma e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Mozart a Monaco’: concerto con con David Bismuth (pianoforte), Liza Kerob (violino), Federico Andres Hood (viola), Thierry Amadi (violoncello). In programma: Beethoven e Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

MENTON

10.00-18.00. ‘Riviera'lnnov’: 1ª Fiera dell'innovazione di Mentone con manifestazioni commerciali ed esposizioni. Palais de l’Europe, avenue Boyer 8 (il programma a questo link)





SABATO 28 GENNAIO



SANREMO

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

17.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto ‘Barocco italiano e ‘bizzarrie’ tedesche’ tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco D'arcangelo con la partecipazione di Emanuel Uparulo (fagotto) e Salvatore Ruggiero (oboe). In programma musiche di Corelli, Vivaldi, Telemann. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero (più info)



17.00. Per la Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime dell'Olocausto, 4ª Rassegna 2023 ‘Per non dimenticare’: incontro con Fiorenzo Gimelli, Presidente AGEDO Nazionale dal titolo ‘Le vittime dimenticate: i triangoli rosa. Gli omosessuali e la Shoah’. Museo Civico in Piazza Nota 2, ingresso libero



17.30. Presentazione Campagna ‘Riprendiamoci il Comune’ promossa da: Acli San Martino, Aifo, Attac, Cimap, Cittadinanzattiva, Fridays For Future, Intemelia 25 Aprile, Popoli in Arte e Rete Sanremo Solidale. Circolo Acli San Martino, Via Giovanni Vesco



20.30. ‘Cena in Musica’: serata animata dallo staff di Dany Animation con le voci dal vivo di ‘Dany e Roby’, nel dopocena Dj set. Ristorante Mediterranèe, via Anselmi 6



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

16.00. Per le ‘Giornate della Memoria’, presentazione libro ‘Destinazione Ravensbrück’ di Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Dialoga con le autrici Diego Marangon di Liber Theatrum. Coordina Giuseppe Famà, consigliere di amministrazione Coop Liguria. Centro Polivalente S. Agostino, Piazza Bassi 1



16.00. Conferenza ‘Dalla shoah alle pietre d'inciampo’ tenuta dal prof Gustavo Ottolenghi, rappresentante di spicco della comunità ebraica della provincia di Imperia. Modera il dottor Roberto Capaccio. Evento a cura del lion Club Ventimiglia. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1

21.00. ‘La Traviata delle Camelie’: spettacolo musical-teatrale con Dario Vergassola e David Riondino. Teatro Comunale, ingresso libero, info e prenotazioni 0184 1928309

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

TAGGIA

9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

CERVO

10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

FRANCIA

MONACO

7.00. Partenza della tappa di concentrazione Monaco-Valence del 25° Rally Monte-Carlo Storico, riservato alle vetture di un modello simile che ha già partecipato a un Rally Monte-Carlo fino alla 51° edizione di gennaio 1983 (il programma a questo link)

9.45. Festività di Santa Devota: arrivo delle Reliquie a cura dei Membri del Clero e della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia + Messa Pontificale alle 10 + Processione nelle strade di Monaco-Ville

10.30, 15.00 & 20.00. 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° ‘New Generation’, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille, fino al 29 gennaio (programma e acquisto biglietti a questo link)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Mozart a Monaco’: concerto con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Lucas & Arthur Jussen (pianoforte), Liza Kerob & Ilyoung Chae (violino). Auditorium Rainier III (più info)



DOMENICA 29 GENNAIO

SANREMO



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37 (tutte le domeniche)



IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

16.00. ‘La Valigia delle Storie’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro dei Mille Colori. Teatro Comunale (info e prenotazioni a questo link)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

SAN LORENZO AL MARE

16.00. ‘Straordinari amici’: spettacolo per i più piccoli con Amanda Fagiani e Jari Andrea Bertrecchi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, info 392 1854443

DIANO MARINA



15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2023: S. Messa e a seguire tradizionale benedizione degli animali nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo della frazione di Diano Calderina

CERVO

10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

11.00-18.00. ‘MinifestivalBalbosco d’Oc’: intera giornata all’insegna della musica e della danza a cura dell’associazione Balbosco d’Oc. Centro polivalente Giovanni Falcone in corso Vittorio Emanuele 236, prenotazione al numero Sms/WhatsApp +39 3358144096

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES

17.00. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MONACO

10.30, 14.30 & 19.00. Ultimo giorno del 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° ‘New Generation’, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille (programma e acquisto biglietti a questo link)



NICE



15.00. ‘Rhapsody’: grande spettacolo senza animali pensato per grandi e piccini messo in scena dagli attori del ‘Circus Phenix’. Palais Nikaïa (più info)





