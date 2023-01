Target: l’hairdresser di Sanremo specializzato in tagli Tailor Made

La passione per il mondo del hair-care di Max Tomasiello è nata tanti anni fa, dopo aver frequentato varie accademie e corsi di formazione, Max decide di aprire il suo salone nel 2008, dopo un lungo periodo di apprendistato e numerosi viaggi all’estero che lo hanno portato ad apprezzare ancora di più il suo lavoro.

Il salone si trova in Strada Solaro, 7 a Sanremo e il titolare cerca di soddisfare anche le clienti più esigenti. Da circa vent’anni Max è specializzato in tagli sui capelli ricci che sicuramente richiedono più attenzione perché bisogna calcolarne il peso, il volume e la densità. Tanti clienti hanno difficoltà a essere seguiti su questo tipo di capelli, il titolare si presta infatti a dare consigli per gestirli anche in autonomia a casa.

Il salone è ecosostenibile con un bassissimo impatto ambientale anche per quanto riguarda il packaging. La colorazione per i capelli è completamente vegetale e unisce la proprietà di colorare i capelli a una forte capacità ristrutturante e fortificante, perfetta anche per le donne in gravidanza, che allattano o che sposano semplicemente una filosofia di colorazione green che rispetta i capelli, la cute e la natura. Un servizio unico, completamente biologico, dal riflesso alla detersione. All’interno di questi prodotti ci sono solamente piante essicate e nessuna componente chimica.

Da Max Hairdresser è inoltre possibile prenotare una consulenza personalizzata, privata e gratuita in salone di circa quindici minuti dove si cercano di capire le esigenze del cliente. Nella consulenza viene studiato non solo il capello ma anche il viso della cliente che otterrà poi un vero e proprio taglio Tailor Made ovvero su misura.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

La categoria degli acconciatori rappresentata da Confartigianato Imperia, l'associazione degli artigiani collaboratrice della rubrica, è spesso coinvolta in iniziative che mettono in luce le creazioni e gli stili dei diversi professionisti del settore. Tra gli ultimi eventi "Stile Artigiano è di Moda", in programma il prossimo settembre. Per candidare la tua attività al progetto e ricevere informazioni sui corsi di formazione è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it