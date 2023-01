Pallavolo, vittoria in trasferta per il gruppo u17 dell'Unione Maschile Sanremo

Vittoria in trasferta per il gruppo u17 dell'Unione Maschile Sanremo. I giovani sanremesi, privi di Farisano e Chiantore fermi per infortunio, riescono ad imporsi per 3 a 1 in casa dell'Albisola Pallavolo.

"Una partita difficile e a tratti combattuta" - fa sapere l'Unione Maschile Sanremese - "Partono bene capitan Graglia e compagni nel primo parziale: ottimi servizi e potenti attacchi di Tinelli consentono di chiudere il parziale 13-25. Molti errori nel secondo set che viene vinto 25-20 dai padroni di casa. Bene il terzo set: preciso Savini in ricezione e ordinati Colella e Morgante a muro (18-25 per i sanremesi) Il quarto set è più combattuto, ma nei momenti decisivi Corsaro smista bene il gioco e utilizza al meglio i suoi attaccanti. É Gozzi a chiudere il set e la partita con un bell'attacco in diagonale".

Gli atleti dell'Unione Sanremo: Neuman Andrea, Graglia Lorenzo (K), Baldi Giorgio, Savini Mattia (L), Colella Emiliano, Morgante Luca, Moretti Tommaso (L), Tinelli Gian Maria, Corsaro Giovanni Paolo e Gozzi Thomas.

Con questa vittoria l'Unione Maschile Sanremo chiude il girone di andata al terzo posto.