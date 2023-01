A podio gli atleti del Budo Sanremo alle qualificazioni di Coppa Italia A2 di Judo

Si è svolta domenica 22 gennaio la fase di qualificazione regionale alle finali di Coppa Italia A2, due gli atleti del Budo Sanremo che hanno preso parte alla competizione seguiti in gara dai Tecnici Federali Nicholas Di Michele e Pino Policchi. Ottima prova per gli atleti del Budo che riescono a centrare il podio ma non il pass per le finali.

Secondo posto per Jody Di Michele nei -66Kg che cede solamente in finale, buona prova per l'atleta che nella sua prima partecipazione ad una qualifica nella classe Seniores mostra carattere e tecnica dimostrando che anche in questa classe è in grado di chiudere gli incontri di Ippon (il K.O. nel Judo)

Terzo posto per Fabio Coletta sempre nei -66Kg che perde nella semifinale contro il campione di giornata, bella prova per Coletta che ha ripreso nell'ultimo anno ad allenarsi presso il Budo Sanremo dopo anni di stop.

"Siamo venuti in qualifica sapendo che sarebbe stata una gara dura ed i ragazzi hanno ben risposto alla pressione, sapevamo di non poter qualificare entrambi visto il sistema di qualificazione ma l'aver centrato il podio con tutti gli atleti in gara senza aver ottenuto la qualifica ci lascia sia un po' di amaro in bocca che tanta voglia di conquistare qualcosa in più nei prossimi eventi" dichiara il tecnico federale Di Michele Nicholas.