Santo Stefano al Mare: approvato dall'Amministrazione un impianto di videosorveglianza da 74mila euro

Un impianto di videosorveglianza per un importo complessivo di 74mila euro, è stato approvato dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare, che mira a rafforzare ed implementare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità sul territorio.

L’impianto approvato vedrà le installazioni maggiori nelle zone del centro storico a vocazione turistica, vicino ai plessi scolastici e istituzionali, agli insediamenti di stranieri e dei senza fissa dimora, ai locali con apertura notturna nel periodo estivo, alle aree urbane non presidiate, ai fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive, scarichi incontrollati di rifiuti ed abbandono di materiali pericolosi.

L’Amministrazione intende far installare anche telecamere con la registrazione degli autoveicoli inseriti nelle ‘Black list’, che sono in transito sull’Aurelia all’interno del territorio comunale, ma anche in tutte le aree critiche attualmente non presidiate.

La linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica è stata firmata dalla società di progettazione ‘WePro’. L’Amministrazione cofinanzierà l’opera con un importo pari al 33,68% del costo totale.