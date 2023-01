Casa Sanremo Invest, l’educazione finanziaria al Festival della canzone italiana con Francesco Casarella

L’educazione finanziaria attracca a Sanremo in occasione del più noto Festival della musica italiana, quest’anno giunto alla sua 73esima edizione. Si terrà infatti, dal 6 all’11 febbraio 2023, Casa Sanremo Invest, l’evento dedicato al mondo degli investimenti organizzato da MoneyViz, AffariMiei e l’avv. Carlo Alberto Micheli, in occasione del quale verranno trattati temi come l’educazione finanziaria, la consapevolezza intorno alle nuove tecnologie (NFT, blockchain, metaverso, etc) e l’importanza di investire evitando l’hype del momento, con lo scopo di informare e formare i partecipanti sulle opportunità dei nuovi strumenti, tra cui le criptovalute, ma anche sui rischi e i lati più oscuri.

Il contributo di Investing.com per sottolineare l’importanza dell’educazione alla finanza

Si farà portavoce dell’esperienza e del contributo della prima piattaforma sui mercati finanziari al mondo Francesco Casarella, Italian Site Manager di Investing.com (https://it.investing.com/), che porterà sul banco di Casa Sanremo Invest il tema dell’educazione finanziaria, a detta dell’esperto ancora troppo spesso ignorato da buona parte della popolazione e che andrebbe invece inserito nei programmi scolastici, così da istruire le nuove generazioni sull’importanza del loro rapporto con e della gestione dei soldi. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio alle 18.15, ospite di Gabriele Del Mese (Founder di MoneyViz).

Casa Sanremo Invest, infatti, è un contenitore all'interno dell'area hospitality ufficiale del Festival dedicato al mondo della finanza, cui prenderanno parte oltre 35 relatori provenienti dal mondo finance e legal e che ospiterà anche una competizione tra startup early-stage in ambito blockchain, dal nome “Startup 4 Blockchain”. Conclusa la sfida, le sei finaliste avranno 10 minuti a disposizione per presentare il proprio progetto di fronte a una giuria di 12 esperti composta da investitori, legali, comunicatori e tecnici del settore.

Obiettivo della kermesse nella kermesse, che da anni unisce generazioni di telespettatori in una serie di serate all’insegna della musica e del folklore, è portare questi argomenti all’interno della cornice nazionalpopolare per eccellenza e raggiungere potenzialmente un pubblico di solito meno incline a queste tematiche. Si parlerà, infatti, con taglio generalista, di investimenti, finanza, economia, affari, blockchain, NFT, metaverso e degli aspetti legali e fiscali dietro a un investimento.

Sarà infatti proprio il rapporto con il denaro il fil rouge dell’incontro, disponibile in streaming gratuitamente su Casa Sanremo TV e successivamente su Youtube, con un’attenzione particolare all’aspetto della finanza personale. Si tratterà anche del rapporto con le nuove tecnologie nell’ambito degli interventi sulla blockchain, esplorando argomenti come le truffe e i loro limiti e ridimensionando alcuni fenomeni prettamente speculativi. Inoltre, si analizzerà l’impatto di questi strumenti sulle vite di tutti i giorni, cercando di capire e di approfondire alcuni dei termini più usati in tempi recenti, tra NFT, metaverso e web 3.0.

“Avvicinare la gente comune al mondo della finanza, sottolineando l’enorme importanza che ha ricevere una buona educazione finanziaria di base sin dall’inizio dei nostri studi, per non trovarci poi impreparati e incapaci di decifrare i grandi eventi che interessano l’economia mondiale ma non solo, di fatto tutte le nostre vite, come abbiamo potuto appurare più che mai in questi mesi difficili. Di questo, e non soltanto, parlerò in occasione di Casa Sanremo Invest, un incontro al quale sono fiero di partecipare perchè credo che abbia un obiettivo nobile, portare la finanza in una cornice che sa unire tutti come Sanremo, e che mi permetterà di proseguire l’impegno che Investing.com ha dal primo giorno: trasformare la finanza in un tema di attualità, comprensibile ai più, alla stregua delle altre questioni di cui si discute con amici e in famiglia”, commenta Francesco Casarella.