73° Festival di Sanremo, prende forma la rosa dei duetti: venerdì una serata di grandi ritorni con Elisa, Fedez, Arisa, Noemi e Ramazzotti

Tra annunci ufficiali, indiscrezioni e avvistamenti nei dintorni dell’Ariston, di giorno in giorno si arricchisce la rosa dei duetti in programma la quarta sera del 73° Festival di Sanremo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e l’occasione per rivedere sul palco alcuni grandi nomi della canzone.

Le prime ufficialità vedono il ritorno di personaggi del calibro di Elisa, Fedez, Arisa, Noemi ed Eros Ramazzotti oltre a una lunga serie di esordienti pronti a stupire alla loro ‘prima’.

Ecco la rosa dei duetti (in aggiornamento):

Anna Oxa

Ariete

Articolo 31 con Fedez

Colapesce Dimartino

Colla Zio con Ditonellapiaga

Coma_Cose

Elodie

Gianluca Grigani con Arisa

Giorgia con Elisa

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Lazza con Emma e Laura Marcatori

LDA con Alex Britti

Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo

Levante

Madame con Izi

Mara Sattei con Noemi

Marco Mengoni

Modà con Le Vibrazioni

Mr. Rain con Fasma

Olly con Lorella Cuccarini

Paola & Chiara con Merk & Kremont

Rosa Chemical con Rose Villain

Sethu con Bnkr44

Shari con Salmo

Tananai con Don Joe

Ultimo con Eros Ramazzotti