CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 26 gennaio 2023

Cinema Centrale ( tel. 0184 506060 ) Doppia Programmazione - ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 16.15 – 17.30 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…” Voto della critica: ** - IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – ore 18.40 - 21.15 - di Paolo Genovese - con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini - Commedia - "Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Quattro persone vorrebbero farla finita, dopo aver toccato il punto più basso della loro esistenza. Sono due uomini, di cui uno molto giovane, e due donne: ciascuno di loro ha una ragione precisa per essere disperato, tanto da essere arrivati alla certezza che non potrebbero dare niente più alla vita. Un giorno, però, i quattro incontrano un uomo misterioso. Egli darà loro nuove prospettive, invitandoli a osservare cosa potrebbe accadere se dessero seguito alle loro tragiche intenzioni. Così, i quattro protagonisti avranno una settimana di tempo per guardare sé stessi dall’esterno, e comprendere quali sarebbero le reazioni di parenti e amici alla loro dipartita prematura. Questa esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per tornare ad apprezzare la vita, come credevano non sarebbe più accaduto…” Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: **

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 20.40 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****