Servizio Civile, il Comune di Taggia apre anche ai giovani con disabilità: "Opportunità formativa completa per tutti"

Il Comune di Taggia apre il servizio civile universale anche ai disabili. E' la principale novità che accompagna il bando di quest'anno, oltre a garantire due posti in più rispetto alle passate edizioni ed a diversificare i progetti che oltre ai centri anziani includeranno anche gli asili nido.

Quindi, otto posti remunerati, riservati a chiunque abbia tra i 18 e i 28 anni d'età non importa se abbia una disabilità motoria, sensoriale, psichica o cognitiva. "Abbiamo voluto puntare sull'inclusione - ci spiega Laura Cane, assessore ai servizi sociali di Taggia - un concetto che si sposa perfettamente con gli obiettivi del Servizio Civile Universale. Riservare due posti per ragazzi diversamente abili è il vero cambiamento. Non abbiamo messo alcun limite per loro, potrà partecipare chiunque. Sono soddisfatta e contenta per questo bando che porta novità, grazie a un lavoro concreto degli uffici che ha portato allo studio di percorsi di inserimento davvero per tutti".

Per i volontari del Servizio Civile è prevista una paga di 444 euro al mese, per 25 ore settimanali, per un totale di 12 mesi. Inoltre permette la partecipazione anche di chi già percepisce il reddito di cittadinanza.

"Il Servizio Civile vuole essere prima di tutto una opportunità di sostegno ai nostri ragazzi - aggiunge l'assessore Manuel Fichera - Stiamo pensando a come pubblicizzarlo nel miglior possibile per arrivare ai tanti giovani del territorio. Non dimentichiamo che questo cammino offre curriculum, permette di fare del bene con un compenso e un rimborso spese. È una esperienza formativa completa sia per il lavoro che per la persona. Negli anni ho visto come il Servizio Civile sia stato in grado di offrire sbocchi lavorativi. I giovani volontari al termine di questo percorso sono diventati persone formate, migliori e con uno sguardo ricco di prospettive verso il futuro".

Nonostante questo aspetto è risaputo che da tempo le richieste di partecipazione siano in calo. Per cercare di arginare questa flessione e promuovere una maggiore conoscenza del Servizio Civile, il Comune di Taggia sta pensando di organizzare un incontro specifico rivolto ai giovani per mostrargli cosa voglia dire intraprendere questo percorso.