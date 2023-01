Week-end ricco di impegni per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli

L'ultimo Weekend è stato ricco di impegni per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli. La società matuziana ha avuto diverse squadre che sono scese in campo per disputare le rispettive partite.

Il fine settimana della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli è iniziato con il quarto allenamento della selezione territoriale femminile al quale hanno preso parte 2 giovani atlete Mazzu, classe 2009, ovvero Marta De Finis e Sofia Rainisio. Le giocatrici "green" si sono potute confrontare con i migliori talenti del ponente ottenendo anche ottimi riscontri, a conferma della passione e della costanza che le ragazze mettono in ogni allenamento e in ogni partita con la loro rispettiva squadra.

Sabato 21/01/23 sono scese in campo le ragazze dell'Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che alla palestra di Villa Citera alle ore 15.00 hanno ospitato la formazione Maremola Volley nella partita valida per il campionato U14/F CSI. Purtroppo la formazione di casa ne è uscita con una sconfitta per 3 set a 1 non riuscendo a mostrare l'ottimo gioco che ha sempre contraddistinto la squadra, oltre a sembrare troppo nervosa in campo il chè ha portato a commettere diversi errori sia in fase d'attacco che in fase difensiva. Coach Fabrizio Cane rimane comunque fiducioso sul proseguo del campionato. Domenica 22/01/23 la medesima formazione è scesa in campo alle ore 15.00 per ospitare il Golfo di Diana Volley, sempre alla palestra di Villa Citera, nella partita valida per il campionato U14/F FIPAV. Ottima prestazione quella della formazione della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli che con un netto 3/0 ha ottenuto i 3 punti che la fanno rimanere saldamente al secondo posto in classifica. Coach Cane si dice soddisfatto della prestazione delle sue ragazze infatti, nonostante un inizio "contratto", sono poi riuscite a sviluppare un gioco piacevole e concreto, riuscendo anche a mostrare delle belle azioni di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva.

Sempre Domenica 22/01/23, alle ore 16.00 presso il Palasport di Toirano, sono scesi in campo i "terribili" ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo che hanno dovuto fronteggiare la formazione di casa ovvero il Toirano Volley nella partita valida per il campionato U15/M FIPAV. Scontro al vertice quello andato in scena in quel di Toirano in cui si sono affrontate rispettivamente la prima e la seconda in classifica. Fortunatamente e con una grande prestazione, i ragazzi matuziani ne sono usciti vincenti per 3 set a 0 (22/25 – 16/25 – 14/25) dando ulteriormente prova di come siano la squadra da battere.

Successivamente alle ore 19.00, nella medesima giornata, a Villa Citera è andata in scena il match tra la MO.DE Distribution Mazzu e il Nova Volley, partita valida per la 2° divisione femminile Fipav. Match al cardiopalma quello disputatosi a Villa Citera in cui seppur con difficoltà, il team "Mazzu" ne è uscito vincente al quinto set, portandosi a casa la vittoria per 3 set a 2. Di seguito i parziali dei set: 25/18 – 25/07 – 26/28 – 19/25 – 15/10.