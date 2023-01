Pallamano, gli under 17 dell'Abc Bordighera pareggiano con il San Martino Siccomario (Foto)

L’Athletic Bordighera Club è tornato in campo nel fine settimana. Domenica mattina i ragazzi sono andati in provincia di Pavia per affrontare la squadra di pallamano del San Martino Siccomario. La partita era valida per la 1ª giornata di ritorno del campionato italiano U17.

“Partita molto fisica e combattuta durante tutti i 60 minuti di gioco. Ricordiamo che si giocano due tempi da 30 minuti” - fa sapere l’Abc Bordighera - “L’incontro è stato sicuramente difficile per la continua alternanza del risultato. Per entrambi le formazioni, infatti, non è stato facile rimanere concentrati solo sul gioco senza farsi prendere dall'euforia o dallo sconforto. Il primo tempo di questa entusiasmante partita è finito in vantaggio per la squadra ospite, l'Abc, con lo scarto di un solo gol ottenuto grazie ad un inaspettato e bellissimo tiro franco. Il tabellone alla fine del primo tempo indicava questo risultato: San Martino Siccomario 9 ABC 10”.

“Durante l'intervallo entrambe le formazioni hanno riordinato le idee e hanno affrontato il 2° tempo con maggiore concentrazione. Gli ultimi 30 minuti di gioco sono stati ben combattuti e hanno mostrato il bel gioco di entrambe le squadre a livello tecnico-tattico. Il risultato era sempre altalenante con pochi gol di margine” - dice l’Abc Bordighera - “In una partita non facile, facciamo un plauso a tutti i nostri ragazzi che a pochi minuti dallo scadere del tempo di gioco hanno rimontato di tre gol e pareggiato, grazie ad un rigore ottenuto quasi allo scadere del gioco. Il risultato finale è stato 23 a 23. Complimenti anche al San Martino Siccomario”.

“Il prossimo fine settimana la squadra bordigotta potrà riposare per poi affrontare, nel mese di febbraio, impegni sia nel campionato italiano sia nel campionato francese” - conclude l’Abc Bordighera - “La prossima partita sarà il 5 febbraio a San Donato Milanese. Come sempre un ringraziamento speciale va a tutti i nostri sponsor e sostenitori. Forza Abc”.