Federazione Calcistica di Seborga, le Targhe Speciali 2022 al coach di futsal Maurizio Cattaneo e al Presidente dell'Airole Stefano Ricci

Sono state consegnate anche per il 2022, come sempre nei primi mesi della stagione successiva, le Targhe Speciali con cui la Federazione Calcistica del Principato di Seborga premia personalità ed associazioni che si sono particolarmente distinte nello sviluppo e nella promozione del calcio seborghino. E se le targhe dello scorso anno erano state dedicate a Gero Todaro, coach del Pro Seborga e della nazionale biancazzurra di calcio a 5, ed alla memoria dell'indimenticato Carmine Di Matteo, anche i riconoscimenti del 2022 hanno riguardato il futsal venendo assegnati a Maurizio Cattaneo, tecnico con pluriennale esperienza nel calcio a 5 ponentino, ed a Stefano Ricci, presidente dell'Airole FC, che ha ritirato il premio assieme al dirigente Salvatore Di Giorno ed al coach Cristian Biancheri in occasione della partita di venerdì scorso in casa contro la Spotornese nel campionato di serie C FIGC di cui il team biancoverde è ormai da diversi anni grande protagonista in rappresentanza del Principato.

A consegnare i trofei per la FCPS i dirigenti Marco Minerva e Matteo Bianchini che hanno illustrato i riconoscimenti del 2022: "Siamo davvero lieti di premiare coach Maurizio Cattaneo con cui abbiamo condiviso non solo la fantastica esperienza all'Airole per tanti anni ma anche la partecipazione a diversi tornei estivi del nostro club in unione con la sua ditta sotto il nome di Edilizia Cattaneo Pro Seborga. Bellissimi ricordi che ci fanno ripensare al nostro grande amico comune Carmine Di Matteo, il principale animatore di quelle squadre nonchè bandiera dell'Airole, proprio la società a cui abbiamo dedicato la seconda Targa Speciale 2022 con la premiazione del Presidente Stefano Ricci che va estesa a tutti i dirigenti, i tecnici ed i giocatori biancoverdi con cui abbiamo festeggiato lo scorso anno il quinto anniversario di amicizia e collaborazione. Ringraziamo ancora una volta l'Airole che porta alto su tutti i campi il nome del Principato e ci auguriamo che questa targa sia di buon auspicio per il prosieguo di una stagione già bellissima che sta vedendo gli amici della Val Roja ai vertici della classifica nella serie C di calcio a 5 regionale".