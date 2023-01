Ventimiglia: al Maestro Benemerito Rocco Iannucci la ‘Stella d’Argento’ del Coni al merito sportivo

Giornata di Festa per lo Judo Club Ventimiglia, in occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del Coni. Il direttore tecnico del sodalizio frontaliero, il Maestro Benemerito Rocco Iannucci è stato insignito della 'Stella d'Argento al Merito Sportivo'.

Un prestigioso riconoscimento che va a premiare settant'anni di onorata carriera sempre al servizio dello Sport e dei giovani di Ventimiglia. Iannucci, per tutti il 'Maestro Rocco', ha ricevuto il premio dalle mani del Prefetto di Imperia e da Antonio Micillo, Presidente del Comitato Regionale del Coni.

Fondatore e Direttore tecnico dello Judo Club Ventimiglia Iannucci, fin dal 1971, ha ricoperto ruoli tecnici federali prestando la sua opera anche come istruttore presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Promotore di progetti educativi e sociali per la diffusione del Judo e a favore della cittadinanza, ha organizzato importanti eventi a carattere nazionale e internazionale nella Città di Ventimiglia, contribuendo in modo significativo alla diffusione di questa disciplina in tutta Italia.

È stato inoltre arbitro nazionale di 1° categoria e vice Presidente del Comitato Regionale Liguria Fijlkam, settore Judo. Eccellenti anche i risultati ottenuti dagli atleti dello Judo Club Ventimiglia in campo regionale, nazionale e internazionale.

Rocco Iannucci ha dato vita a una solida associazione sportiva, radicata nel territorio ventimigliese, attiva da ben 52 anni e che ha scritto la storia sportiva della città di Ventimiglia e che volge lo sguardo al futuro con tanti progetti da realizzare e tanti altri obiettivi da raggiungere.