Basket: campionato U19, BVC Sanremo vince contro il Loano Garassini

Bvc Sanremo – Loano Garassini 76-58 (26-15, 23-21, 20-13, 7-9)

Ottima prova del Bvc Sanremo che ha vinto lo scontro d’alta classifica con il Loano Garassini, dominando l’incontro per tutti i 40 minuti di gioco.

Il coach sanremese Alessandro Deda: "Sono contento per il risultato, ancor più per il modo in cui i miei ragazzi hanno interpretato la partita, giocando coralmente in attacco e rimanendo sempre in controllo e lucidi mentalmente. In difesa possiamo far meglio, ma ci lavoreremo in allenamento. Avanti così".





Campionato basket giovanile Under 19 Silver – seconda giornata di ritorno

Bvc Sanremo: Tufo 16, Markishiq 20, Fiorini 10, Filippi 12, De Febis 15, Boero, Moroni, Barri 3., Coach: Alessandro Deda.





Loano: Canto 8, Martino 7, Hamiti, Collaro 4, Iannuzzi, Pavese 3, Patrone 12, Xhafa 4, Tilespone 15, Cici, Hesdi 5. Coach: Taverna.