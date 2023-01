Successo per l’11° Torneo annuale di Burraco organizzato dal Lions Club Sanremo Host dedicato alla Fondazione LCIF (foto)

Domenica 22 gennaio all'Hotel Villa Maria ha avuto luogo il Torneo annuale di Burraco organizzato dal lions club Sanremo Host, torneo che ha registrato un ottimo risultato di partecipanti circa 50 i giocatori che si sono sfidati a favore della fondazione LCIF che sostiene programmi nazionali ed internazionali per offrire aiuto a persone in gravi difficoltà.

È uno sconfinato impegno al servizio di chi ha bisogno: in campo sanitario, sociale, umanitario, e questo service è stato dedicato alla “LOTTA al diabete" malattia insidiosa che deve essere monitorata con vaccinazioni e prevenzione mirate. I giocatori provenienti da tutta la provincia di Imperia e di Savona hanno condiviso le motivazioni della importante iniziativa e, pure divertendosi, hanno portato un loro personale contributo di solidarietà alla causa.

Come al solito amici e soci hanno fatto a gara nell'offrire premi e simpatici "pensieri" per tutti.

Le più brave sono state due signore di Alassio che si sono aggiudicate una bella cornice, a cui hanno fatto seguito altre signore amiche di Sanremo che non sono state da meno Al termine della competizione il Pres Domenico Frattarola ha ringraziato i partecipanti, ha sottolineato gli importanti obiettivi della Fondazione in caso di disastri, verso il mondo dei giovani, nei riguardi della vista, e della fame nel mondo, e ha informato dell'aiuto che la LCIF ha offerto nell'ultimo suo intervento a Bra con un forte contributo per la realizzazione di un attrezzato Parco Giochi nella cittadina piemontese...