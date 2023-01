Lutto nel mondo del calcio: morto Carmelo Vigilante, storico portiere di Taggese e Argentina

Giovedì mattina alle 11, al cimitero dell'Armea, ci sarà una cerimonia funebre per chi vuole rendergli omaggio. Vigilante, conosciutissimo, nato a Taggia, è stato un portiere dalle grandi doti acrobatiche specializzato nel parare i rigori tanto da sfiorare il record italiano. In un campionato fissò comunque, con ogni probabilità, un record assoluto, almeno per la Liguria: ne parò 11!

Aveva 15 anni quando, indisponibili sia il portiere titolare Cassini che la sua riserva, la società ottenne un certificato di idoneità per farlo giocare. Vigilante esordì in prima squadra, parò un rigore e i giallorossi vinsero 1-0. Giocò anche la domenica dopo. Fu poi protagonista, insieme a un altro portiere di valore, il più giovane Marco Lanfranchi, del vittorioso campionato provinciale Juniores. Poi eccolo in prima squadra, e per un periodo alternarsi proprio con Lanfranchi. I due sono sempre stati amici e si stimavano a vicenda. Ci fu un periodo che Vigilante mantenne, dall'inizio del campionato, l'imbattibilità per oltre mille minuti. In quel momento era record in Italia. Verginità della porta poi persa, nel modo più beffardo, con l'Alassio. 'Vigi', come lo chiamavano i supporter, parò due rigori ma subì un'autorete di Bolognesi a tempo scaduto. La squadra vinse (2-1) ma il portiere vedeva infranto un sogno.

A Ceriale, con la seconda in classifica, i savonesi ebbero un rigore affidato al proprio portiere. Partì il tiro, il taggese addirittura bloccò la palla e rinviò immediatamente lungo; sfera raccolta da Pivetta, volata e rete! Nonostante non fosse troppo alto (1,73) Vigilante si impose come uno dei più forti portieri visti sui campi dilettantistici liguri. Per Carmelo arrivò un momento in cui dette il primo addio al calcio. Il nuovo lavoro (impermeabilizzazioni sui tetti) lo impegnava troppo. Si fermò, a 24 anni, quasi per due stagioni quando lo cercò l'Argentina che aveva bisogno di un portiere seppure disponesse già dell'ottimo Caggiula. Poi lo stop definitivo, a soli 28 anni.