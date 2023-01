Santo Stefano al Mare: addio a Maria Mottola, il grazie della famiglia al personale sanitario

I familiari di Maria Mottola, Paolo e Virginia Coletta, il marito e la figlia, hanno voluto ringraziare il personale che si è preso cura di lei fino al decesso. La 56enne era ricoverata presso l'Hospice Borea di Sanremo dove è mancata lo scorso venerdì.



"Ci teniamo a dire grazie ai tanti medici, infermieri dei reparti di Otorino, Oncologia, e i volontari dell'ADI. Grazie per le cure e l'amore prestate, hanno fatto molto per lei e quindi anche per noi".