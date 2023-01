Vela: sole e vento a Sanremo per ‘Inverno in regata’, terza e penultima tappa del campionato invernale ‘West Liguria’

Due giorni di vento hanno accompagnato la flotta del West Liguria. Sabato scorso un grecale tra gli otto e i 15 nodi ha permesso lo svolgimento di una bella regata costiera di 10 miglia, con vincitore assoluto Sarchiapone Fuoriserie, davanti al Pingone di Mare IIII. Una bellissima regata non facile da interpretare per le raffiche di vento ed i leggeri cambi di direzione.

Ieri barche in acqua in orario previsto, con un vento che inizialmente sembrava lo stesso del giorno prima. Il comitato si prepara a dare la partenza ma, nei minuti successivi, il vento aumenta considerevolmente arrivando sulle raffiche a superare i trenta nodi, portando così il Comitato a mandare tutti a terra, con grande rammarico.

A condurre la classifica nella classe Orc A è Farewell IV di Alberto Franchella, inseguita da She is the one, di Francesco Corazza. Terzo posto per Gorilla Gang XL, di Andrea Statari. In Orc B primo posto per Sarchiapone Fuoriserie, di Gianluigi Dubbini, seconda Il Pingone Di Mare IIII, di Federico Stoppani. Terza classificata Etchellent, di Marco Cimarosti. Il gradino più alto del podio, nella classe Irc, se l’è conquistato Il Pingone Di Mare IIII, che si impone su Gorilla Gang XL.

Il Campionato West Liguria si concluderà nel weekend del 25 e 26 febbraio con l'ultima tappa: il ‘Festival della vela’. Nel frattempo l'attività dello Yacht Club Sanremo non si ferma: ancora una tappa delle Dragon Winter Series e la 420 & 470 The Carnival Race, che si sta riconfermando piuttosto ricca di equipaggi stranieri ed italiani.