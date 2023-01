Pallavolo: risultati alterni per le formazioni dell'Imperia Volley, vittoria tirata per gli uomini in Serie D

Giornata con risultati alterni per le formazioni dell’Imperia Volley. Vince al termine di un tiratissimo tie-break (19/17) la D maschile, esce sconfitta dopo una grande prestazione con la capolista Andora la D Femminile. Nei campionati giovanili segna la luce verde solo la Under 16 femminile.

Campionato Regionale Serie D Maschile 9a Giornata (ultima di andata)

Colombo Genova Volley - Imperia Volley 2-3

Ci vogliono cinque set alla formazione del capoluogo per avere ragione dei giovani del Colombo Volley. Al giro di boa Sbarra e compagni chiudono in quarta posizione a soli due punti dalla seconda in classifica. Prossimo impegno sabato 28/01 a Busalla con il Volley Scrivia.

Campionato Regionale Serie D Femminile 11a Giornata

Gabbiano Volley Andora - Imperia Volley 3-1

Escono a testa alta e dimostrano di poter giocare alla pari anche con la capolista Andora le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti. Le imperiesi, dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione, vengono raggiunte dalle andoresi dopo un interminabile secondo set (30/32). Un lieve calo nel terzo set perso (17/25) ed è ancora un set chiuso ai vantaggi (27/29) a regalare alle padrone di casa i tre punti. Prossimo Impegno sabato prossimo alle 21 in casa al Palasport di Zona San Lazzaro dove riceveranno la visita delle savonesi del Volley Team Finale.

Campionato Under 16 8a Giornata

Imperia Volley-Albenga Volley Rossa 3-0

Settimo sigillo per la formazione U16 che consolida il secondo posto della classifica provvisoria utile al passaggio alla fase finale.

Campionato Under 15 7a Giornata

Volley Team Finale-Imperia Volley 3-1

Partono bene i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza che si aggiudicano il primo set, ma devono successivamente inchinarsi alla maggior concretezza dei padroni di casa.

Campionato Under 14 8a Giornata

Imperia Volley-Maremola Volley 0-3

Buona prestazione, nonostante il risultato negativo per la Under 14 che partecipa a questo campionato con una formazione totalmente sotto leva.