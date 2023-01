Calcio femminile, battuto il Superba: quarta vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies

Vittoria casalinga per le Sanremo Ladies, che ieri hanno battuto, per 4-0, il Superba durante la partita valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, sono riuscite a segnare grazie alla tripletta di Cerato, capocannoniere del campionato, e al gol di Famà. E’ la quarta vittoria consecutiva per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Grazie a questa vittoria siamo ancora al primo posto in classifica. Il progetto si sta sviluppando in positivo a distanza di soli 16 mesi dalla nascita della società grazie al supporto delle aziende che hanno creduto in questa avventura sportiva a sfondo femminile, come l'associazione STEAMIAMOCI, Unoenergy (sponsor di maglia), Cantieri degli Aregai, l'importante supporto di Fisiomed che cura la forma delle Ladies e di Rebel Digital”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 29 gennaio alle 15 per giocare, fuori casa, contro il Busalla.