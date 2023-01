Atletica Leggera: grande successo ieri a Imperia per l'atteso campionato regionale di Cross Master e Giovanile (Foto)

Grande successo, ieri al ‘Parco Urbano’ di Imperia per l’atteso campionato regionale di Cross Master e Giovanile. Nemmeno il fortissimo vento ha fermato l’attesa manifestazione anzi, l’accoppiamento della gara Master e poi tutto il settore giovanile della provincia, ha dato un segno di continuità a questo meraviglioso sport che è la corsa.

Tutte le società hanno apprezzato le fatiche del Marathon Club Imperia che, con la collaborazione del Comune e la società Rivieracqua, ha preparato un nuovo percorso con giro unico di due km utilizzando sia la parte non ancora sistemata che il nuovo bellissimo parco che si addice benissimo a questo sport.

Presente anche Carlo Rosiello, Presidente della Fidal Regionale che ha seguito per tutta la giornata nonostante il forte vento, e quando possibile sempre presente alle manifestazioni i regione. Sono intervenuti alla premiazione: il Sindaco Claudio Scajola, l’Assessore allo Sport e Manifestazioni Simone Vassallo e il Consigliere delegato allo Sport Paolo Ornamento.

Al femminile, per la classifica regionale di società, il Club Marathon Imperia si è classificato al secondo posto dietro solo alla Delta spedizioni di Genova. Terza la Ceriale San Giorgio, davanti a Cambiaso Risso di Genova e la Run Riviera Run. Tra gli uomini secondo posto per la Marathon Imperia, dietro il Cambiaso Risso ma davanti ad Atletica Ceriale San Giorgio, Delta Spedizioni, Run Riviera Run, Maurina Olio Carli, Foce Sanremo, Ventimiglia Marathon, Podistica Savonese.

Nelle classifiche individuali per categorie il Marathon club ha ottenuto le seguenti medaglie

Donne - Medaglia d’oro

Sf 60 Zapponi Marina

Sf 70 Paolino Teresa

Medaglia d’argento:

Sf 45 Azzolini Annarita

Uomini:

Medaglia D’oro

Sm 50 Gandolfi Eros

Medaglia d’argento

Sm 35 Salerno Cristiano

Sm 60 Gorlero Leone Luca

Medaglia di bronzo

Sm 55 Bado Corrado

Sm 70 Stua William

Sm 75 Marvaldi Marco

Ragazze 1,5 Km.

Palazzo Valentina Maurina Olio Carli, Olivieri Viola Atl. Sanremo, Vallepiano Sara Atl. Ventimiglia

Ragazzi 1,5 Km.

Pellegrino Fabio Maurina Olio Carli, Moraldo Julian Maurina Olio Carli, Zuccaro Daniele Atl.Bordighera

Cadette Km. 3

Fiorilli Chiara Foce Sanremo, Passino Ilaria Maurina Olio Carli, Zandonella Sarinuto Lin Maurina Olio Carli

Cadetti Km.3

Trincheri Ludovico, Voivoda Alessandro Atl.2000bordighera, Monaco Andrea Atl.2000 Bordighera

“Aspettiamo tutti con ansia la modernizzazione della parte di Ponente del parco – dicono gli organizzatori - dove presto dovrebbero iniziare i lavori per rendere un’area sportiva e non solo, sperando che diventi un punto di incontro per tutti gli imperiesi che amano lo sport e l’aria aperta”.