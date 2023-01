Medici di famiglia, la provincia di Imperia tra le 10 peggiori in Italia: ce n’è uno ogni 1.392 abitanti

La mancanza di medici di medicina generale in provincia di Imperia è ormai cosa nota e i cittadini fanno i conti tutti i giorni con disservizi e lentezze che spesso si scontrano con le esigenze di chi ha bisogno di cure.

Una condizione ormai consolidata e che oggi trova conferma anche nella classifica stilata da L’Espresso nella quale la nostra provincia si trova a rientrare tra le 10 peggiori in Italia: è all’ottavo posto con un medico di famiglia ogni 1.392 abitanti. Al momento in provincia sono 129 i medici di medicina generale e 22 i pediatri di libera scelta.

Numeri che molto si distaccano dalla media nazionale di 1.245 residenti per ogni medico di medicina generale. In Italia la peggiore è Bolzano (1.539), mentre Imperia ha lo stesso dato rilevato a Milano.

Da mesi Asl1 e Regione stanno lavorando per porre rimedio a un disservizio impattante e sono ancora tanti gli imperiesi che non possono contare su un medico di famiglia.