Coronavirus: nuovamente in calo i numeri, oggi 70 nuovi casi in regione e calo del tasso di positività

Numeri in diminuzione oggi per il Covid in Liguria e nella nostra provincia. Oggi sono stati 70, dei quali 20 in provincia di Imperia, 14 nel savonese, 31 a Genova e 5 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 1.399 dei quali 319 molecolari e 1.080 antigenici rapidi.

Tasso di positività in diminuzione al 5,01%. Lieve aumento per i ricoverati in regione, 151 (+4), dei quali 2 (uno in più di ieri) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 30 (+4) con uno di questi in terapia intensiva.

Sono sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: 1.964 (-16).

Sotto il bollettino completo.