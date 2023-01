Pasta Fresca Morena Ventimiglia sponsor della palestra di kickboxing dei fratelli Ivan e Glauco Pocobelli

Pasta Fresca Morena Ventimiglia vicina allo sport. Il titolare Ramon Bruno Cavaliere Templari invita tutti a praticare uno sport sano e istruttivo.

“Abbiamo voluto sostenere la palestra di kickboxing dei fratelli Ivan e Glauco Pocobelli di Ventimiglia – spiega Ramon Bruno -. Crediamo che praticare uno sport sano sia utile anche nella vita, soprattutto se si tratta di difesa personale". "La disciplina da combattimento indipendentemente dal grado di capacità risulta essere di aiuto ‘psicomotorio’ e di autostima - ci racconta Ivan Pocobelli -, un connubio perfetto per il benessere. Benessere che insieme al buon cibo del Pastificio Morena crea un’accoppiata vincente. La disciplina è accessibile ai bambini, agli adolescenti e agli adulti, aiutandoli sia nell’attività fisica che sociale, perché praticata in gruppo, incoraggia e stimola le proprie capacità. Un invito a tutti è quello di seguire questo sport per mettersi in contatto con se stessi e con gli altri!”.

Nella foto lo staff e il gruppo della palestra con la divisa istituzionale insieme al brand Pasta Fresca Morena