Al Meeting soci del Lions Club Arma e Taggia ospite il comandante Flavio Serafini Direttore del Museo Navale di Imperia

Si è svolto nella serata di ieri il Meeting soci del Lions Club Arma e Taggia. Accolti dal Presidente Pro Tempore per l'anno lionistico 2022-23 Aurelio Negro e dal Cerimoniere Gianni Cozzitorto i soci Lions ed i loro ospiti sono stati intrattenuti da un relatore d'eccezione, il Comandante Flavio Serafini Direttore del Museo Navale di Imperia.



Il Comandante imperiese di lungo corso Flavio Serafini, autori di molti libri sulla Veleria Marittima ha coinvolto i presenti sulla storia velica e sulla cantieristica navale della nostra Liguria di Ponente, promuovendo il Museo Navale ove ricopre la carica di Direttore, sicura prossima visita da lui guidata del Lions Club Arma e Taggia. Con la presenza del Comandante Serafini al Meeting il Club Lions di Arma e Taggia punta a rimarcare l'importanza della memoria storica, legata a personaggi come il Comandante, che rappresentano la nostra cultura ed un patrimonio da salvaguardare, promuovendo altresì l'importanza di luoghi quali il Museo Navale di Imperia eccellenza del nostro territorio. Durante il Meeting, anche in presenza del Presidente di Zona Giorgio Marenco e presentato dal socio Salvatore Taffari il Lions Club Arma e Taggia ha accolto il nuovo socio Rocco Adducci. Rocco diventa così con la consegna del Pin socio effettivo dei Lions apportando all'associazione presenza ed aiuto diretto nei numerosi service di volontariato. La serata è stata anche occasione per i soci per un confronto sull'operato del recente passato ed organizzativa per l'operato dell'immediato futuro.