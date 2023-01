Festival di Sanremo: dopo Amadeus è arrivato anche Gianni Morandi, delirio di fan di fronte all'hotel Globo (Foto)

La prima ‘vera’ giornata di Festival di Sanremo (anche se mancano ancora due settimane) è da poco terminata nella città dei fiori, dove proseguono gli allestimenti del palco, dei varchi e delle chiusure necessarie per la kermesse canora matuziana.

Oggi è stata la giornata di Amadeus (questa mattina QUI) e Gianni Morandi, oltre alla presenza di Ultimo, Elodie e Shari, che hanno svolto le prime prove al teatro Ariston. Il presentatore e direttore artistico e Morandi sono arrivati oggi all’hotel Globo di piazza Colombo, dove trascorreranno la notte, prima della registrazione dell’ultimo spot di promozione del Festival.

Si tratta della pubblicità che, già da alcuni giorni sta imperversando sulle reti Rai e che vede i due arrivare ‘di corsa’ a Sanremo per il Festival. Domani Amadeus e Morandi si offriranno alle telecamere di fronte al Casinò e sulla ciclabile e, in serata rientreranno a casa.

Amadeus tornerà nei prossimi giorni per non muoversi più da Sanremo, fino alla fine del Festival. In città, intanto, si inizia a respirare la vera aria della rassegna canora, con molti fan che, approfittando della giornata pre-festiva, hanno invaso il centro città alla ricerca dei propri beniamini.

