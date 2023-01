CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 21 gennaio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 16.15 – 17.30 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

- TRE DI TROPPO – ore 18.45 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

- GRAZIE RAGAZZI – ore 21.00 - di Riccardo Milani - con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini - Commedia - "Antonio è un attore, spinto da sempre da una grande passione per il proprio mestiere. Purtroppo, però, non riesce a trovare nuove opportunità, tanto da essere costretto a pensare a un’alternativa. Così, decide di accettare un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale, ma avrà degli studenti molto particolari: saranno, infatti, dei detenuti. Nonostante le perplessità iniziali, Antonio si renderà presto conto di come tutti loro abbiano del talento nascosto, che finora non hanno mai potuto dimostrare. In lui si desterà nuovamente l’antica passione per il teatro, che le difficoltà incontrate lungo il suo percorso stavano quasi per smorzare. Un giorno, Antonio deciderà di chiedere al direttore dell’istituto penitenziario di poter portare l’intera compagnia fuori dal carcere, per far salire i propri allievi su un vero palcoscenico. L’intenzione di Antonio è quella di mettere in scena ‘Aspettando Godot’ di Samuel Beckett. Un passo alla volta, mentre Antonio insegna e gli aspiranti attori apprendono, tutti si accorgeranno di come quest’esperienza sia davvero catartica, e attesa da parecchio tempo. Dopo aver conquistato la fiducia del gruppo, Antonio avrà un’idea ancora più brillante: avviare un vero e proprio tour teatrale……”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.00 – 20.40 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 19.20 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BABYLON – ore 16.00 -20.45 - di Damien Chazelle - con Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo - Drammatico – “’Babylon’ è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood degli anni ’20 a cavallo tra il passaggio dai film muti al sonoro…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 15.30 - 17.00 - 18.30 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

- TRE DI TROPPO – ore 21.15 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- TRE DI TROPPO – ore 15.45 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

- ANCHE IO – ore 18.00 - 21.00 - di Maria Schrader - con Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle - Drammatico - "Megan Twohey e Jodi Kantor, reporter del The New York Times, hanno avuto il coraggio e la determinazione per raccontare quanto si è perpetrato per anni a Hollywood: una serie interminabile di abusi sessuali sulle donne, i cui responsabili si sono abilmente nascosti per troppo tempo, coperti da un muro di silenzio costruito sul loro potere. Finché, un giorno, personaggi come Harvey Weinstein non si sono dovuti scontrare con un altro potere: quello fondamentale del giornalismo d’inchiesta, il quale ancora una volta fece emergere le verità sotterrare nella polvere e provocato uno scandalo che avrebbe cambiato per sempre l’industria cinematografica hollywoodiana. Twohey e Kantor hanno dato voce alle donne che avevano subito molestie e violenza, sopravvivendo a tragiche esperienze, e fermato così un predatore seriale che ha seminato il terrore per anni: molti sapevano, tutti tacevano. L’impegno delle due reporter, coeso con la forza d'animo di coloro che hanno raccontato cosa avveniva nelle segrete stanze di Hollywood, ha dato vita a una presa di posizione in tutti gli Stati Uniti, e offerto vigore ad una riflessione su un sistema che aveva reso possibile qualcosa di inaccettabile…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- LE OTTO MONTAGNE – ore 16.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

- GRAZIE RAGAZZI – ore 21.15 - di Riccardo Milani - con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini - Commedia - "Antonio è un attore, spinto da sempre da una grande passione per il proprio mestiere. Purtroppo, però, non riesce a trovare nuove opportunità, tanto da essere costretto a pensare a un’alternativa. Così, decide di accettare un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale, ma avrà degli studenti molto particolari: saranno, infatti, dei detenuti. Nonostante le perplessità iniziali, Antonio si renderà presto conto di come tutti loro abbiano del talento nascosto, che finora non hanno mai potuto dimostrare. In lui si desterà nuovamente l’antica passione per il teatro, che le difficoltà incontrate lungo il suo percorso stavano quasi per smorzare. Un giorno, Antonio deciderà di chiedere al direttore dell’istituto penitenziario di poter portare l’intera compagnia fuori dal carcere, per far salire i propri allievi su un vero palcoscenico. L’intenzione di Antonio è quella di mettere in scena ‘Aspettando Godot’ di Samuel Beckett. Un passo alla volta, mentre Antonio insegna e gli aspiranti attori apprendono, tutti si accorgeranno di come quest’esperienza sia davvero catartica, e attesa da parecchio tempo. Dopo aver conquistato la fiducia del gruppo, Antonio avrà un’idea ancora più brillante: avviare un vero e proprio tour teatrale……”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- GRAZIE RAGAZZI – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Riccardo Milani - con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini - Commedia - "Antonio è un attore, spinto da sempre da una grande passione per il proprio mestiere. Purtroppo, però, non riesce a trovare nuove opportunità, tanto da essere costretto a pensare a un’alternativa. Così, decide di accettare un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale, ma avrà degli studenti molto particolari: saranno, infatti, dei detenuti. Nonostante le perplessità iniziali, Antonio si renderà presto conto di come tutti loro abbiano del talento nascosto, che finora non hanno mai potuto dimostrare. In lui si desterà nuovamente l’antica passione per il teatro, che le difficoltà incontrate lungo il suo percorso stavano quasi per smorzare. Un giorno, Antonio deciderà di chiedere al direttore dell’istituto penitenziario di poter portare l’intera compagnia fuori dal carcere, per far salire i propri allievi su un vero palcoscenico. L’intenzione di Antonio è quella di mettere in scena ‘Aspettando Godot’ di Samuel Beckett. Un passo alla volta, mentre Antonio insegna e gli aspiranti attori apprendono, tutti si accorgeranno di come quest’esperienza sia davvero catartica, e attesa da parecchio tempo. Dopo aver conquistato la fiducia del gruppo, Antonio avrà un’idea ancora più brillante: avviare un vero e proprio tour teatrale……”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – ore 16.00 – 17.30 – 19.00 - 21.00 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Valentina Tomada, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- BABYLON – ore 16.30 - 21.00 - di Damien Chazelle - con Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo - Drammatico – “’Babylon’ è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood degli anni ’20 a cavallo tra il passaggio dai film muti al sonoro…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it