‘Stage’, Il nuovo libro del bordigotto Luca Stardero, un percorso fotografico tra Festival di Sanremo e Premio Tenco (foto)

Finito di stampare il 30 dicembre 2022, distribuito dall'editrice indipendente ‘You Can Print’, ‘Stage’ racconta gli ultimi 15 anni di storia della musica e dello spettacolo attraverso le immagini realizzate dal fotogiornalista torinese, bordigotto di adozione, Luca Stardero. Un libro fotografico che prende spunto dai flash back del fotografo tra 10 edizioni del Festival di Sanremo e 12 Rassegne della Canzone d'Autore Premio Tenco, il Montecarlo Film Festival de la Comedie di Ezio Greggio e altri ‘live’ documentati nel corso degli anni trascorsi sotto palco come inviato dell'Agenzia fotografica romana AGR Press prima e come free lance poi. Il lavoro conta oltre 400 immagini, stampate su carta satinata opaca da 130 grammi, formato 23 x 23 cm, copertina rigida plastificata, rilegatura filorefe, per una scelta editoriale ben precisa ed indirizzata alla qualità dei materiali, per presentare il lavoro al pubblico.

Oltre alle foto degli eventi, numerosi i red carpet, i photocall ed i soundcheck inseriti nell'opera, a completare un lavoro che vuole scavare in profondità e documentare gli eventi sotto diversi aspetti, oltre a quello principale. Il libro rappresenta un lavoro selettivo e di sintesi e l'Autore sta già provvedendo alla preproduzione del secondo volume, al fine di dare il giusto spazio ai tantissimi artisti che ha avuto la possibilità di fotografare nel corso del suo lavoro. A meno di un mese dalla distribuzione ‘Stage’ ha toccato il 17° posto nella classifica di categoria tra le vendite di ‘Libreria Universitaria’. Disponibile nelle migliori librerie online.