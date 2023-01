Calcio, Sanremese. Polveri bagnate per i matuziani. Il ds Panuccio: "Davanti siamo contati, è comprensibile non essere brillanti" (Video)

Nell'ambiente Sanremese la rincorsa sul Sestri Levante non vuole trasformarsi in un'ossessione da vivere settimana dopo settimana.

Il presidente Masu ha puntato il proprio obiettivo sul percorso che i biancazzurri dovranno intraprendere, motivo per cui anche il pareggio interno nel recupero con lo Stresa viene accolto senza drammi dal direttore sportivo Panuccio.

Una sfida a reti bianche, a testimoniare le difficoltà in zona offensiva della "Sanre", non tanto per la qualità dei singoli interpreti ma per le cattive notizie in arrivo dall'infermeria.