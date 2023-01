Calcio: il centrocampista Gianmarco Basso passa dalla Sanremese all'Ancona

Il centrocampista Gianmarco Basso è stato ceduto dalla Sanremese Calcio all’Ancona, club che attualmente occupa la quinta posizione nel girone B della serie C. La cessione di Basso rientra negli accordi intercorsi tra la società matuziana e il calciatore, a fine settembre, al momento della sottoscrizione del contratto da svincolato.



Qualora nel mercato di gennaio fosse arrivata una richiesta da una società professionistica di prima fascia, la Sanremese, mantenendo fede alla parola data, non si sarebbe opposta alla cessione del calciatore e si sarebbe adoperata per la buona riuscita dell’operazione. - spiegano dalla Sanremese - La società ringrazia Basso per l’impegno profuso in questi mesi di militanza in maglia biancoazzurra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".