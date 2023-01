Arti Marziali: domenica scorsa a Bordighera primo raduno provinciale delle società ponentine

Con l’inizio del 2023 sono ripresi a pieno ritmo i lavori per i sodalizi della nostra provincia. Grazie agli input federali si tengono regolarmente gli ATP, che rappresentano il nuovo modello aggregativo ed un centro di ricerca e sviluppo dei giovani talenti nel karate targato FIJLKAM.

Domenica scorsa a Bordighera è andato in scena il primo raduno provinciale, con più di 30 atleti presenti. Seguiranno quelli regionali, previsti ad Albissola per domenica prossima e per il 29 gennaio, per poi ritornare nuovamente in provincia nel mese di marzo.

“I raduni – sottolineano i coordinatori - partiti nel 2022 sul finire dello stato di emergenza Covid, stanno ottenendo un grande successo tra gli atleti delle società coinvolte, soprattutto per lo splendido rapporto di sinergie tra i diversi tecnici che, condividendo gli intenti, si sono messi a completa disposizione e stanno dimostrando ottime competenze messe al servizio degli atleti, e proprio grazie a questo continuo confronto in ambiente stimolante che riescono ad avere quella crescita agonistica e quegli spunti di sana competitività difficile da reperire in un’epoca come quella che stiamo attraversando”.

Al momento, le iniziative sono rivolte alle fasce agonistiche, nei prossimi mesi ci saranno molte novità dando spazio anche ai giovanissimi. In questo clima di collaborazione anche i tecnici hanno opportunità di continui upgrades sulle novità nei regolamenti FIJLKAM-WKF, oltre a quelle metodologiche; infatti proprio grazie a momenti come questi si unisce il giusto livello di divertimento per i ragazzi e l’interscambio di informazioni tra gli insegnanti in costante comunicazione e collaborazione.

Queste le società coinvolte: Mushin Dojo Karate Ventimiglia, S.K.W.R. Camporosso, Karate Wado Ryu Club Bordighera e DKD Karate.