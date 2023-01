Per la 'Giornata della memoria', iniziativa Lions Club Sanremo Matutia rivolta alle scuole

Le challenge sono un fenomeno recente che, specialmente grazie ai video postati su social, hanno acquisito grandissima diffusione tra i giovani e i giovanissimi. Il lions Sanremo Matutia ha pensato di proporre una Challenge tra scuole per ricordare il giorno della memoria: il 27 gennaio 2023 attraverso slogan, disegni poesie o letterine che promuovano la cultura del rispetto e dell’amore. I vincitori verranno premiati con un kit di materiale scolastico per la loro scuola.



Obbiettivo è riflettere e attivare riflessioni per promuovere un’educazione al pensiero volto riconoscere il proprio dovere civico di cittadini e commemorare la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria". Un pensiero di pace parte dal riconoscimento degli orrori della storia, della Shoah (sterminio del popolo ebraico), delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, ma anche dei cittadini italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti a progetti di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati anche ai giorni d’oggi.