73° Festival di Sanremo: Giorgia è il primo big avvistato in città, domani l’arrivo di Morandi e Amadeus (foto)

Mancano 18 giorni alla ‘prima’ del 73° Festival di Sanremo e in città stanno arrivando i primi big per le prove al teatro Ariston.



L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato questo pomeriggio le prime immagini sanremesi di Giorgia al suo ritorno a Sanremo dopo 22 anni. Nei prossimi giorni sono attesi tutti i cantanti in gara alla 73ª edizione oltre agli ospiti e ai protagonisti della kermesse che prenderanno il loro primo contatto con la città e con l’Ariston.

Domani arriveranno Gianni Morandi e Amadeus, domenica saranno impegnati sulla pista ciclabile per le riprese dell’ultimo spot della serie che li ha visti maratoneti da Napoli alla Città dei Fiori.